Caos Salah a Liverpool, Rooney: "Arrogante, pensa di avere il posto garantito"

Mohamed Salah si è regolarmente allenato con il resto della squadra, nell’ultima seduta prima della partenza del Liverpool per l’Italia. Come se nulla fosse successo, l’egiziano ha regalato numerosi sorrisi ai fotografi presenti; la sua presenza a San Siro è però praticamente impossibile, visto che la società ha deciso di sanzionare le sue dichiarazioni rilasciate dopo la sfida pareggiata contro il Leeds nello scorso weekend.

Wayne Rooney, nel suo podcast sulla BBC, ha commentato così la situazione: "In questa stagione Salah non è apparso al meglio. Avrei voluto vederlo rimboccarsi le maniche invece di comportarsi con arroganza, pensando di avere già il posto garantito per il suo passato. Arne Slot deve affermare la sua autorità e non convocarlo, perché quello che ha detto non è accettabile. Era meglio andare in Coppa d’Africa e lasciare che tutto si calmasse. Invece così sta distruggendo completamente la sua eredità al Liverpool".

Salah ha lasciato intendere che potrebbe lasciare i Reds a gennaio: "Ho detto alla mia famiglia di venire alla partita contro il Brighton (13 dicembre). Nella mia testa, mi godrò quella partita perché non so cosa succederà dopo". Dopo quel match, l’egiziano partirà per rispondere alla convocazione della sua nazionale per la Coppa d’Africa 2026. Intanto, sul giocatore c’è da tempo l’interesse della Saudi Pro League.