Ufficiale Sampsted va a giocare in Olanda: il terzino passa dal Birmingham ai Go Ahead Eagles

Volto nuovo in casa Go Ahead Eagles, che ha annunciato oggi l'ingaggio del terzino destro Alfons Sampsted dal Birmingham. Di seguito il comunicato ufficiale: "I Go Ahead Eagles hanno rafforzato la loro squadra con l'ingaggio di Alfons Sampsted, con effetto immediato. Il 27enne terzino destro islandese ha firmato il suo contratto sabato e rimarrà al De Adelaarshorst fino all'estate del 2028.

Sampsted è arrivato nei Paesi Bassi all'inizio di questa settimana per le visite mediche, che ha superato con successo. Con il suo arrivo, i Go Ahead Eagles ingaggiano un giocatore con una profonda conoscenza del calcio olandese. In precedenza ha giocato per l'FC Twente nei Paesi Bassi, quindi ha familiarità con il campionato, lo stile di gioco e la cultura calcistica. Dopo la sua esperienza a Enschede, Sampsted si è trasferito in Inghilterra, dove ha giocato per il Birmingham City. Lì, ha giocato al fianco di Willum Willumsson, che in precedenza aveva militato nei Go Ahead Eagles".