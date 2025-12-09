Scandalo scommesse in Turchia, arrestati 11 calciatori: Galatasaray e Fenerbahce coinvolti

Il calcio turco è scosso dallo scandalo scommesse che coinvolge anche giocatori di prima e seconda divisione. Ieri un tribunale di Istanbul ha disposto il carcere preventivo per 11 calciatori; nove di loro sono accusati di aver scommesso sulle partite delle proprie squadre. Tra i professionisti di Süper Lig finiti sotto inchiesta figurano Metehan Baltaci del Galatasaray, l’ala senegalese Alassane Ndao del Konyaspor e Mert Hakan Yandas del Fenerbahçe, quest’ultimo accusato di aver piazzato scommesse tramite intermediari.

Oltre ai giocatori, nove altri soggetti, tra cui i presidenti di due club di terza divisione, sono stati incarcerati con l’accusa di essersi accordati sul risultato di un incontro nella stagione 2023-2024. Altri 19 indagati, tra cui quattro calciatori di Süper Lig, sono stati invece rilasciati con obbligo di firma. La scorsa settimana, nell’ambito di una vasta inchiesta della procura di Istanbul, erano già state arrestate circa quaranta persone tra calciatori, dirigenti e arbitri, con sospetti di partite truccate e scommesse illegali.

Le indagini hanno già portato, a inizio novembre, alla detenzione di sei arbitri e del presidente dell’Eyüspor, club di prima divisione. La Federazione turca (TFF) ha inoltre licenziato quasi 150 arbitri e inflitto sanzioni fino a dodici mesi a 25 giocatori di Süper Lig e a circa 1.000 atleti tra seconda, terza e quarta divisione, con l’obiettivo dichiarato di ripulire il calcio nazionale.