Sesto in Premier e fuori dalla Champions: Chelsea, i primi dubbi su Rosenior (e non solo)

Il momento del Chelsea è tra i più complicati degli ultimi anni e la pressione attorno a Liam Rosenior continua a crescere dopo una serie di risultati negativi che hanno riacceso dubbi sulla guida tecnica e sulla gestione della proprietà. I Blues sono scivolati al sesto posto in Premier League e sono stati eliminati dalla Champions League, un bilancio che ha alimentato il malumore dei tifosi proprio alla vigilia di un ciclo di partite decisivo.

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili. La squadra ha incassato quattro sconfitte consecutive, tra cui il pesante 3-0 subito sul campo dell’Everton, oltre al doppio ko contro il PSG che è costato l’uscita dalla Champions. Guardando agli ultimi due mesi, il rendimento è stato altalenante: dal 3 febbraio il Chelsea ha giocato dodici partite vincendone soltanto tre.

Da quando Rosenior è arrivato in panchina il 10 gennaio, il bilancio complessivo parla di 19 gare con 10 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Numeri non disastrosi, ma inferiori a quelli di Enzo Maresca, il suo predecessore, e alle aspettative di una società che punta stabilmente alla qualificazione in Champions League. Un obiettivo che, se mancato, avrebbe anche conseguenze economiche pesanti, considerando che l’accesso alla competizione vale circa 100 milioni di sterline.

Il malcontento - riferisce Sky Sports UK - non riguarda solo l’allenatore. Una parte della tifoseria contesta anche le scelte della proprietà, accusata di aver smantellato il progetto che aveva portato alla vittoria della Champions nel 2021 e di puntare troppo su giovani senza esperienza. La protesta annunciata per la sfida contro il Manchester United dimostra quanto la tensione sia alta. Per Rosenior, le prossime partite contro City e United potrebbero essere decisive per il futuro.