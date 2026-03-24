Klopp sbotta sulle voci di mercato: “Real Madrid? Sciocchezze. Basta scrivere schifezze”

Le indiscrezioni sul possibile ritorno in panchina di Jurgen Klopp hanno fatto il giro d’Europa negli ultimi giorni, ma il tecnico tedesco ha deciso di intervenire in prima persona per smentire tutto, mostrando anche una certa irritazione per le notizie circolate. Accostato prima al Real Madrid e poi addirittura all’Atlético, l’ex allenatore del Liverpool ha respinto con decisione ogni ipotesi, puntando il dito contro chi ha diffuso quelle voci.

“Sì, è davvero positivo che ne stiamo parlando… ma quando una notizia è una notizia? Se qualcuno prende un foglietto e scrive qualcosa sopra, diventa automaticamente vero? Come poteva esserci una situazione in cui il Real Madrid mi chiama e mi dice: ‘Jürgen, riesci a crederci?’ con Perez al telefono?”, ha commentato con tono polemico.

Klopp, oggi supervisore tecnico dell’universo Red Bull, ha proseguito senza giri di parole: “Non so se dietro ci sia l’intelligenza artificiale o delle persone, ma ormai basta scrivere qualsiasi cosa e poi tocca a me smentire. Dovete disciplinarvi, darvi un codice e smettere di scrivere schifezze. Se il Real Madrid avesse chiamato, lo sapremmo. Non ci hanno chiamato nemmeno una volta, e neanche il mio agente ha ricevuto nulla”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Questa storia va avanti da troppo tempo. Mi avete dato anche la panchina dell’Atlético nello stesso momento. Datemi spazio, perché a volte sembra che si scrivano certe cose solo per far parlare”.