Enzo Fernandez nel mirino del Real Madrid? L'argentino nega: "Non c'è nulla"

Negli ultimi giorni a Londra è esploso il caso legato a Enzo Fernandez. Dopo l’eliminazione del Chelsea dalla Champions League per mano del PSG e la sconfitta in campionato contro il Newcastle, l’atteggiamento del centrocampista argentino non è passato inosservato. In campo è apparso nervoso e poco coinvolto, alimentando le voci su una possibile insoddisfazione: a 25 anni, infatti, Enzo vorrebbe già competere stabilmente per trofei importanti, obiettivo che al momento il club londinese fatica a garantire.

Per questo motivo si era vociferato di un possibile addio ai Blues al termine della stagione nonostante un ricchissimo contratto in scadenza nel 2032. Incalzato dai giornalisti spagnoli il centrocampista campione del Mondo ha voluto fare chiarezza soprattutto sulla possibilità di approdare al Real Madrid dopo il Mondiale in centro e nord America: “Onestamente, niente. Non c’è alcuna discussione. Per ora sono concentrato sul Chelsea e sulle ultime partite della stagione. E poi vedremo dopo i Mondiali”.

Parole che seguono quelle del suo agente a ESPN che aveva chiarito così la situazione dell’argentino: “La verità è che non c’è nulla… solo voci. Mancano ancora mesi, è prematuro affrontare certi discorsi".