Vergogna a Nizza: tifosi aggrediscono i giocatori, anche sputi nei confronti di Boga e Moffi

A Nizza il clima è ormai esplosivo. Dopo la pesante sconfitta sul campo del Lorient (3-1), i giocatori sono stati accolti da una folla inferocita all’arrivo al centro d’allenamento. Quella che doveva essere una normale sessione post-partita si è trasformata in una scena di violenza inaspettata: circa 400 tifosi hanno circondato i calciatori, tra minacce verbali e aggressioni fisiche.

Terem Moffi e Jérémie Boga sono stati i più colpiti, subendo calci, schiaffi e sputi. Come riporta Footmercato, La tensione era iniziata già durante il viaggio in pullman: alcuni sostenitori erano stati autorizzati a salire a bordo per confrontarsi con i giocatori, costringendoli a scendere di fronte alla folla. La sicurezza, stranamente passiva, non è riuscita a contenere la situazione, lasciando il gruppo in balia della rabbia dei tifosi. Anche Florian Maurice, dirigente del club, è stato aggredito prima di essere portato in salvo.

Lo scontro ha evidenziato un'evidente frattura tra squadra e tifoseria. Molti sostenitori hanno annunciato sui social che Moffi e Boga non giocheranno più con la maglia del Gym, mentre il presidente Fabrice Bocquet ha scelto di non recarsi al centro d’allenamento, sollevando ulteriori polemiche. Dietro la rabbia dei tifosi c’è una stagione travagliata: dieci punti in classifica e un rendimento deludente in Europa League (0 punti in 5 partite) hanno generato frustrazione, amplificata dalle dichiarazioni ambigue dell’allenatore Franck Haise sul suo futuro.