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Vigilia di Champions, parla Flick: "Tra Barcellona e Atletico Madrid una sfida con molte emozioni"

Vigilia di Champions, parla Flick: "Tra Barcellona e Atletico Madrid una sfida con molte emozioni"
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
ieri alle 21:26Calcio estero
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Il tecnico blaugrana: 'sono una squadra ostica, hanno un atteggiamento fantastico'

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "L'Atletico è una squadra ostica. Hanno un atteggiamento fantastico, grande intensità e giocatori eccezionali, quindi è sempre complicato. Ci saranno molte emozioni in entrambe le partite e cercheremo di ottenere un buon risultato. Abbiamo il nostro stile e dobbiamo attenerci ad esso. Dobbiamo pressare e trovare gli spazi. L'importante è essere concentrati fin dall'inizio".

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, parla così in conferenza stampa alla vigilia del derby spagnolo di Champions League. "Questa partita è diversa perché è di Champions e tutti vogliamo dare il massimo. È importante giocare secondo il nostro stile e che tutti partecipino alla fase difensiva - ha aggiunto Flick riferendosi ai match della Liga, l'ultimo vinto lo scorso 4 aprile - assicurandoci di essere ben posizionati e organizzati. Ho la sensazione che il legame tra i nostri tifosi e i giocatori sia fantastico. Abbiamo bisogno di loro domani". (ANSA).

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