Dopo 7 vittorie di fila, l'Atletico cade due volte. Simeone: "Tutti hanno problemi in trasferta"

Dopo 7 vittorie consecutive, l'Atletico Madrid perde due match di fila contro Barcellona e Athletic Bilbao. Al termine della sfida di ieri, vinta dai baschi per 1-0 grazie alla rete dell'ex Torino Berenguer, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha analizzato il ko in conferenza stampa.

Queste le sue parole: "Le partite contro l'Athletic sono sempre molto simili. Nella prima parte abbiamo avuto occasioni con Almada e con Julián. Il secondo tempo è stato più equilibrato, loro hanno avuto la chance con Berenguer e da lì è arrivato il suo gol, molto bello". L'Atletico visto ieri è stato comunque alla ricerca del dominio: "Può essere, le squadre di casa di solito sono più coraggiose, succede a tutti tranne che ai top club. Abbiamo avuto chiare occasioni per segnare, non so se più o meno, ma alla fine è andata bene a loro".

Su questo aspetto il Cholo torna ancora nel corso della conferenza: "Ripeto che quasi tutte le squadre, tranne i top club, hanno problemi quando giocano fuori. È il terzo che perdiamo e cerchiamo in ogni partita di avere più attenzione per poter migliorare".

Berenguer in occasione del gol è stato lasciato molto solo: "È stato così veloce che non ho identificato molto bene cosa è successo e quale sia stato il difetto, ma è stato un grande colpo e una buona giocata, c'è stato un merito in quello che hanno fatto".