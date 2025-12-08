Atletico, mal di trasferte in Champions? Simeone replica: "Per essere dove siamo in 14 anni..."

Con 9 punti in 5 partite, Diego Simeone è consapevole di quanto potrebbe essere vitale una vittoria domani contro il PSV per avvicinarsi alle prime otto classificate di Champions League e agguantare l'accesso diretto agli ottavi. Senza passare dai playoff. "Ci aspetta un rivale che gioca bene, con un allenatore (Bosz, ndr) che ha sempre avuto squadre molto offensive", ha esordito in conferenza stampa alla vigilia del match di Eindhoven.

Sulle spalle dei colchoneros grava una pressione non indifferente, visti i risultati deludenti fuori casa in Europa: "I risultati non sono stati positivi come avremmo voluto. Abbiamo fatto molte cose buone nelle partite in trasferta; dico io che, per essere dove siamo stati in questi 14 anni, qualche partita fuori casa l’avremo pur vinta...". Un simbolo vivente del club come Koke, che però ha 33 anni, il 'Cholo' lo vuole gestire come meglio crede: "Con Koke parliamo quando deve giocare e quando non deve giocare. Sa cosa voglio da lui. È pronto a darci 30, 60 minuti… quello di cui la squadra ha bisogno. È un giocatore fondamentale per noi".

Infine, sul timore di entrare in una brutta serie di risultati, dopo le brutte cadute con Liverpool e Arsenal in trasferta: "I giocatori sono così abituati a giocare così spesso… Il calcio cambia all’interno della partita. L’importante è fare le cose bene. Facendole bene non hai la garanzia di vincere; facendole male quasi sicuramente non vincerai".