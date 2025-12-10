Atletico, la gioia di Simeone: "Non provavo da tempo un piacere così nel vedere la squadra"

Dopo il successo sul PSV in Champions League, Diego Pablo Simeone ha elogiato la prestazione della sua squadra, sottolineando la convinzione nel piano di gioco e la capacità di soffrire nei momenti difficili. "Mi è piaciuta la squadra. Ha avuto fiducia in quello che avevamo preparato e ha reso difficile la partita agli avversari in tutti i momenti. Anche se hanno segnato in contropiede, siamo rimasti compatti e organizzati", ha detto l’allenatore argentino.

Simeone ha parlato dei protagonisti: Julian Alvarez ha confermato il suo valore come giocatore determinante, con gol e giocate decisive, mentre Sorloth ha disputato la partita più completa della sua carriera con l’Atlético: "Ha lavorato, pressato, corso, ha tolto spazi agli avversari. Una prestazione straordinaria". Il tecnico ha evidenziato anche la crescita dei giovani: Pubill ha dimostrato grande determinazione e rapidità di apprendimento, risultando fondamentale nella posizione di centrale. "Chi ha fame, mi piace", ha aggiunto Simeone, sottolineando l’impegno dei più giovani.

Simeone ha inoltre commentato l’andamento della partita: "Non credo che una squadra domini novanta minuti; ci sono sempre momenti in cui l’avversario può essere superiore. Noi abbiamo rispettato il piano, pressando alto e giocando nella metà campo avversaria, senza mai perdere la pazienza". Infine, l’allenatore ha espresso soddisfazione generale: "Da tempo non provavo un piacere così grande nel vedere la squadra in campo. Abbiamo affrontato un avversario forte, che aveva battuto Liverpool e Napoli, eppure siamo stati noi a imporre il nostro gioco. Questo è il frutto del lavoro di tutto il gruppo".