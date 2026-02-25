Sneijder: "Il Galatasaray è top. E se vado a Istanbul, è come se Messi venisse qui"

Questa sera la Juventus è chiamata a rimontare il triplice svantaggio accumulato nell'andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray, terminata con il risultato di 5-2 in favore della società turca.

Per approfondire il secondo atto della sfida, Prime Video ha intervistato l'ex fantasista Wesley Sneijder, che del Galatasaray ha indossato la maglia, dopo l'Inter, riuscendo tra l'altro anche a eliminare proprio la Juventus in Champions League: "Ho deciso di andare al Galatasaray per vincere tutto. Quando sono arrivato era tutto pieno, hanno chiuso l'aeroporto".

Prosegue e conclude, quindi, Sneijder, soffermandosi ancora sul racconto di cosa sia il Galatasaray: "La società è top, i turchi sono dappertutto! Quando abbiamo giocato a Gelsenkirchen in Champions League, contro lo Schalke, sembrava di giocare a casa. E se vado a Istanbul, è come se Messi venisse qui".