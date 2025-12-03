Sorin: "Francia '98 doveva essere il mio primo Mondiale. Che ricordo l'assist per Maxi Rodriguez"

Juan Pablo Sorín, ex difensore di Lazio e Juventus, si è raccontato ai canali della FIFA per presentare il Mondiale 2026. Queste le dichiarazioni della leggenda argentina: "Giocare un Mondiale è il sogno che abbiamo tutti noi calciatori fin da bambini. Il primo sogno è diventare dei professionisti, poi c'è quello di vestire la maglia della tua Nazionale e poi vincere una coppa del mondo. Io ne ho giocati tre, contando anche il Sub20 che abbiamo vinto in Qatar".

Su com'è giocare un Mondiale: "È difficile descriverlo a parole, pensare che rappresenti il tuo Paese è incredibile".

Sul nuovo formato: "Un'incognita finché non lo vediamo. Io sono un romantico del calcio e spero che sia un gran Mondiale. Il mio miglior ricordo è il Sub20, la mia prima esperienza in un Mondiale. Per quanto riguarda la Nazionale maggiore, il mio primo Mondiale sarebbe dovuto essere Francia '98, invece poi è arrivato nel 2002".

Sui suoi migliori ricordi di un Mondiale: "Il passaggio a Maxi Rodriguez contro il Messico, fece un golazo. La Nazionale del 2006 giocava in modo spettacolare, ma aveva anche un grande spirito collettivo.. Messi ha giocato il suo primo Mondiale quando c'ero anche io, mi vengono i brividi se ci ripenso".

Sull'ultimo Mondiale vinto: "Umiltà. fame, sacrificio: si è unito tutto. L'Argentina nel Mondiale in Qatar ha ottenuto quello per cui avevamo lottato sempre, Scaloni e i suoi ci hanno dato un'allegria incredibile".