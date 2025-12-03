Dopo Hincapiè, l'Arsenal pesca ancora in Ecuador: presi Edwin ed Holger Quintero

L'Arsenal sta lavorando per assicurarsi le firme dei giovani gemelli Edwin e Holger Quintero. Il club punta a definire gli accordi per tesserare i fratelli quando compiranno 18 anni, nell'agosto 2027. I due sedicenni attualmente giocano con la squadra Under 20 dell'Independiente Del Valle in Ecuador.

Edwin è un'ala destra che vanta otto presenze con la Nazionale Under 17 dell'Ecuador. Scatto esplosivo, accelerazioni su lunghe distanze e cambi di direzione rapidi sono il suo marco di fabbrica, così come uno stile di corsa fluido. Controllo palla eccellente, dribbling stretto e capacità di finalizzare (25 gol in 42 partite U13/U15, 2022-2023)

Holger è un centrocampista centrale con due presenze in Nazionale. Noto per la sua intelligenza tattica e superiorità tecnica rispetto ai coetanei, gioca principalmente come ala destra, con intensità alta e principio "pass and move": è sempre in movimento, privilegia il tocco di prima e il gioco a un tocco. Eccezionale nel leggere il gioco, individua spazi in profondità e serve assist con passaggi filtranti precisi

L'Independiente Del Valle è noto per aver prodotto alcuni dei maggiori talenti ecuadoriani negli ultimi anni attraverso la sua Academy, inclusi il centrocampista del Chelsea Moises Caicedo e l'attuale difensore dell'Arsenal Piero Hincapie.