Manchester City, Trafford vuole salutare a gennaio: il Newcastle guarda al 23enne con interesse
Secondo il Daily Mail, James Trafford starebbe puntando alla finestra di mercato di gennaio per trovare una nuova sistemazione e lasciare il Manchester City. Al portiere sarebbe stato assicurato il ruolo di primo portiere al momento del suo trasferimento da 27 milioni di sterline dal Burnley in estate, ma la situazione è cambiata con l'arrivo di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain nel deadline day.
Il Newcastle, che in estate era stato battuto nella corsa alla firma di Trafford, dovrebbe tornare all'attacco il mese prossimo con un'offerta per il 23enne.
Per lui in stagione 3 presenze in Premier, con 4 gol subiti, una in Champions League, due gol subiti e due gettoni in EFL Cup: 180' in cui ha dovuto comunque raccogliere il pallone dal fondo del sacco una volta.
