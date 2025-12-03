Barcellona, Rashford incanta alla corte di Flick: club ancora indeciso sul riscatto dallo United

Grande impatto nella nuova realtà per Marcus Rashford. L’attaccante del Barcellona, arrivato in prestito dal Manchester United, è stato impiegato dal mister Flick in 19 occasioni fra Liga e Champions League dando immediatamente un grande apporto alla squadra. In campionato sono due i gol realizzati ma gli assist per i compagni sono ben sette. Nella coppa dalle grandi orecchie invece le reti sono quattro, una media quasi di uno a partita, con due assist. Numeri importanti che certificano il valore di un giocatore ritrovato.

Deco entusiasta di Rashford

E proprio sul rendimento del calciatore inglese si è espresso di recente Deco: "Cercavamo un attaccante duttile - ha esordito il dirigente blaugrana - capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e pronto a mettersi totalmente a disposizione della squadra. Marcus è felice qui, e quando un giocatore con il suo talento ritrova entusiasmo diventa fondamentale per qualsiasi progetto".

Club ancora indeciso sul riscatto

E chissà che queste prestazioni non convincano la società a riscattare l'attaccante dai Red Devils. Come riporta l'edizione odierna di Sport, il club catalano infatti non han ancora deciso se confermare il giocatore anche al termine del prestito. Certamente quanto visto sul campo aiuterà molto nella decisione che potrebbe anche essere positiva.