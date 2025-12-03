Coppa d'Africa, c'è la data: ecco quando i giocatori saranno a disposizione delle Nazionali
Sei giorni per preparare la Coppa d’Africa. E’ stata resa nota la data da cui i giocatori impegnati nella competizione che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio dovranno essere a disposizione delle rispettive rappresentative. I giocatori infatti dovranno rispondere alle convocazioni dal 15 dicembre, ovvero nemmeno una settimana prima del match inaugurale del torneo che vedrà i padroni di casa impegnati contro Comore.
Una notizia che coinvolge ovviamente gran parte dei tecnici delle squadre europee che avranno a disposizione i giocatori per il prossimo turno di campionato, per la tornata europea che va dal 9 all'11 dicembre (Champions Europa League o Conference che sia) e per le gare in campionato del 13 o del 14 dicembre prossimi.
