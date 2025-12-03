Semenyo fa faville, il Tottenham prende appunti: pronti 65 milioni per il Bournemouth

Il Tottenham sta intensificando il proprio interesse per Antoine Semenyo in vista della finestra di mercato di gennaio. Gli Spurs puntano ad assicurarsi un esterno sinistro e stanno cercando di anticipare la forte concorrenza per l'attaccante del Bournemouth, già in grande evidenzia in questo inizio d'anno. Il mese scorso, Sky Sports News aveva già riportato l'interesse di Liverpool e Manchester City per Semenyo.

Il Tottenham aveva già provato a prendere Semenyo nella prima parte della sessione estiva del 2025, ma era stato scoraggiato dalla valutazione del Bournemouth, che si aggirava sui 70 milioni di sterline e oltre. Da allora, il nazionale ghanese, che non parteciperà alla prossima Coppa d'Africa lasciando dunque il calciatore al proprio club, ha firmato un nuovo contratto che include una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di sterline più 5 milioni in bonus.

Il Tottenham sembra ora più propenso a pagare la cifra richiesta per assicurarsi Semenyo, ma dovrà affrontare la concorrenza di City e Liverpool. Anche l'Arsenal ha monitorato lo sviluppo del giocatore, ma - allo stato attuale - il club londinese è ben coperto nei ruoli offensivi dopo l'arrivo di Madueke ed Eze, potendo contare in particolare su cinque giocatori in grado di agire sull'esterno sinistro, Martinelli e Trossard su tutti.