Barcellona, lussazione alla spalla per Dani Olmo: un mese di stop per il giocatore blaugrana

Hansi Flick perde Dani Olmo per circa un mese. L’attaccante del Barcellona, che ieri è sceso in campo dal primo minuto segnando la rete del momentaneo 2-1 contro l’Atletico, è caduto male sulla spalla proprio nel momento in cui stava superando Oblak. L’infortunio da subito è apparso subito serio costringendo il tecnico della formazione catalana ad operare un cambio.

Nella giornata di oggi, il calciatore blaugrana si è sottoposto agli esami del caso che hanno riscontrato una lussazione alla spalla sinistra. I tempi di recupero, si legge sul sito ufficiale della società, sono stimati in circa quattro settimane.

Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:

Classifica aggiornata

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 33

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic 20

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Levante 9

20. Oviedo 9

* una partita in più