Barcellona, lussazione alla spalla per Dani Olmo: un mese di stop per il giocatore blaugrana
Hansi Flick perde Dani Olmo per circa un mese. L’attaccante del Barcellona, che ieri è sceso in campo dal primo minuto segnando la rete del momentaneo 2-1 contro l’Atletico, è caduto male sulla spalla proprio nel momento in cui stava superando Oblak. L’infortunio da subito è apparso subito serio costringendo il tecnico della formazione catalana ad operare un cambio.
Nella giornata di oggi, il calciatore blaugrana si è sottoposto agli esami del caso che hanno riscontrato una lussazione alla spalla sinistra. I tempi di recupero, si legge sul sito ufficiale della società, sono stimati in circa quattro settimane.
Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:
Classifica aggiornata
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 33
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic 20
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Levante 9
20. Oviedo 9
* una partita in più
