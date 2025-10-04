Ufficiale Coulibaly non resta allo Strasburgo. Il centrale difensivo torna al Brest in prestito

Soumaila Coulibaly, giovane difensore centrale di 21 anni attualmente sotto contratto con lo Strasburgo, vestirà nuovamente la maglia del Brest. Il club bretone ha infatti ufficializzato il suo arrivo in prestito, questa volta come "joker". Una scelta che rappresenta un ritorno alle origini: il giocatore era già stato ceduto in prestito al Brest nella scorsa stagione, quando militava ancora al Borussia Dortmund.

Nella sua prima esperienza in Bretagna, Coulibaly aveva saputo lasciare il segno. Solido in campionato e capace di prestazioni convincenti anche in Champions League, il difensore maliano aveva guadagnato la stima dell’ambiente e il rispetto della tifoseria. Nonostante ciò, il suo trasferimento allo Strasburgo non ha portato il minutaggio sperato: in questa prima parte di stagione, infatti, il giocatore ha accumulato appena tre minuti in campo, in una gara di Conference League.

Da qui la decisione condivisa di cercare maggiore continuità altrove. "Soumaila è un buon giocatore, e non sono mai contrario a un prestito se il ragazzo crede di poter trovare più spazio altrove e se questa scelta rappresenta un passo avanti per la sua carriera", ha dichiarato l’allenatore del Racing, Liam Rosenior.Il ritorno a Brest appare dunque come una soluzione ideale per tutte le parti in causa: il club ritrova un profilo già rodato, il giocatore potrà rilanciarsi con minuti importanti, e lo Strasburgo beneficia della crescita di un talento che resta sotto contratto.