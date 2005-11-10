Spagna, De La Fuente: "Yamal? Ogni giorno è più maturo. È un piacere vederlo giocare"
Daniel Uccellieri
Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League con la Repubblica Ceca.
Sulle rotazioni e sulla porta:
"Quando parliamo di rotazioni parliamo di scegliere i giocatori che stanno meglio per la partita. In tutti i ruoli. Solitamente in porta si tende a essere più regolari, ma può esserci un cambio in qualsiasi posizione."
Sulle condizioni fisiche e gli infortuni:
"Lo svantaggio di questo formato è che c'è poco tempo per recuperare. Noi mettiamo al primo posto la salute del calciatore e preferiamo avere un giocatore in perfette condizioni."
Su Lamine Yamal:
"Schiereremo la squadra più adatta per la partita di domani. Lo abbiamo in mente, ma questa sera faremo gli ultimi ritocchi."
Su Santiago Denia e Pablo Amo:
"Ci siamo appena stati insieme. Ci conosciamo molto bene, ma sono i calciatori a cambiare le partite, sono loro a dare qualcosa di diverso. Sanno come giochiamo, ma non è facile difenderci e bisogna sempre avere un asso nella manica. Non ho raccontato loro tutto quello che sapevo."
Sulla Repubblica Ceca:
"Non esistono partite facili. Bisogna essere eccellenti in ogni partita. È un avversario molto difficile, che può essere una trappola per chi non lo conosce, ma noi non ci faremo sorprendere. Molte persone resteranno sorprese quando li vedranno."
Sugli allenatori spagnoli:
"È tutto frutto della formazione. Bisogna investire sui calciatori, ma quelli che li formano bene sono i bravi allenatori. Gli allenatori sono sempre più preparati."
Sul caso Cristiano Ronaldo:
"Non posso esprimermi al riguardo perché non ho informazioni. Ogni situazione è unica e irripetibile."
Ancora su Lamine Yamal:
"Se viene schierato dall'inizio è perché crediamo che sia il momento in cui possa essere più influente. Ogni giorno è più maturo. È un piacere vederlo. Si vede che è una persona che accetta qualsiasi proposta."