Spagna, De La Fuente: "Yamal? Ogni giorno è più maturo. È un piacere vederlo giocare"

Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League con la Repubblica Ceca.

Sulle rotazioni e sulla porta:

"Quando parliamo di rotazioni parliamo di scegliere i giocatori che stanno meglio per la partita. In tutti i ruoli. Solitamente in porta si tende a essere più regolari, ma può esserci un cambio in qualsiasi posizione."

Sulle condizioni fisiche e gli infortuni:

"Lo svantaggio di questo formato è che c'è poco tempo per recuperare. Noi mettiamo al primo posto la salute del calciatore e preferiamo avere un giocatore in perfette condizioni."

Su Lamine Yamal:

"Schiereremo la squadra più adatta per la partita di domani. Lo abbiamo in mente, ma questa sera faremo gli ultimi ritocchi."

Su Santiago Denia e Pablo Amo:

"Ci siamo appena stati insieme. Ci conosciamo molto bene, ma sono i calciatori a cambiare le partite, sono loro a dare qualcosa di diverso. Sanno come giochiamo, ma non è facile difenderci e bisogna sempre avere un asso nella manica. Non ho raccontato loro tutto quello che sapevo."

Sulla Repubblica Ceca:

"Non esistono partite facili. Bisogna essere eccellenti in ogni partita. È un avversario molto difficile, che può essere una trappola per chi non lo conosce, ma noi non ci faremo sorprendere. Molte persone resteranno sorprese quando li vedranno."

Sugli allenatori spagnoli:

"È tutto frutto della formazione. Bisogna investire sui calciatori, ma quelli che li formano bene sono i bravi allenatori. Gli allenatori sono sempre più preparati."

Sul caso Cristiano Ronaldo:

"Non posso esprimermi al riguardo perché non ho informazioni. Ogni situazione è unica e irripetibile."

Ancora su Lamine Yamal:

"Se viene schierato dall'inizio è perché crediamo che sia il momento in cui possa essere più influente. Ogni giorno è più maturo. È un piacere vederlo. Si vede che è una persona che accetta qualsiasi proposta."