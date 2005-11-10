Nations League C, Adzic trascina il Montenegro con una doppietta. Vince anche Cipro
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 19:55Calcio estero
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02.10.2026 19:55Calcio estero
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Sono terminate le gare di Nations League C. Nel Girone 2 il Montenegro ha vinto 2-1 in casa della Lettonia grazie alla doppietta di Adzic e vola in testa a punteggio pieno. Successo importante di Cipro, che ha battuto 2-0 l'Armenia: un successo che vale il secondo posto nel girone.
Cipro-Armenia 2-0
Lettonia-Montenegro 1-2
Classifica gruppo 2
Montenegro 9
Cipro 4
Armenia 3
Lettonia 1
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