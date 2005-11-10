Nations League B, le formazioni ufficiali: Alajbegovic con Dzeko, Zielinski dal 1'
Daniel Uccellieri
Queste le formazioni di Nations League B. Nella Bosnia, nell'ultima gara di Dzeko con la nazionale, c'è Alajbegovic dal primo minuto mentre nella Svezia c'è Karlstrom dell'Udinese. Zielinski e Zalewski guidano la Polonia, nella Romania c'è il viola Dragusin, tornato titolare dopo le recenti polemiche. Chakvetadze titolare nella Georgia insieme a Goglichidze
Bosnia Erzegovina (3-5-2): Hamzic; Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Basic, Gigovic; Dzeko, Demirovic. A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Malic, Smajlovic, Omerovic, Lukic, Sunjic, Mahmic, Duric, Radelijc, Tabakovic. Allenatore Sergej Barbarez
Svezia (4-4-2): Johansson; Skoglund, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Karlstrom, Larsson, Nanasi; Gyokeres, Zeneli. A disposizione: Tornqvist, Ellborg, Beijmo, Smith, Bergvall, Svensson, Abraham, Bolin, Swedberg, Sema, Dahl. Allenatore Graham Potter
Polonia (4-4-2): Bułka; Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski; Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski; Świderski, Lewandowski. A disposizione: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Ślisz, Pietuszewski, Urbański, Żukowski, Puchacz, Skóraś, Reguła, Potulski. Allenatore Jan Urban
Romania (4-3-3): Hindrich; Bancu, Ghiță, Drăgușin, Rațiu; Băluță, Marin, Hagi; Mihăilă, Bîrligea, Man. A disposizione: Radu, Cojocaru, Cobiş, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata. Allenatore: Gheorghe Hagi
Ungheria (4-2-3-1): B. Toth; Osvath, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, A. Toth; M. Toth, Szoboszlai, Nagy; Lukacs. A disposizione: Gundel-Takacs, Pecsi, Varkonyi, Markgraf, Szucs, Vitalis, Barany, R. Toth, Csongvai, Jurek, Szalai, Doktorics. Allenatore Marco Rossi
Georgia (3-4-1-2): Mamardashvili; Goglichidze, Dvali, Lochoshvili; Kakabadze, Egoyan, Kiteishvili, Tsitaishvili; Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. A disposizione: Kereselidze, Gugeshashvili, Kochorashvili, Davitashvili, Zivzivadze, Lobjanidze, Mekvabishvili, Mamageishvili, Abuashvili, Kvernadze, Sazonov, Tabidze. Allenatore Ramaz Svanadze
Ucraina (3-4-2-1): Ryznyk; Zabarnyi, Sarapii, Matviyenko; Bondar, Ocheretko, Brazhko, Sudakov; Tsygankov, Yaremchuk; Yarmolenko. A disposizione: Yermakov, Trubin, Krupskyi, Mykhavko, Shaparenko, Ponomarenko, Sikan, Varfolomiiev, Nazarenko, Nazaryna, Zubkov, Krasnopiir. Allenatore Andrea Maldera
Irlanda del Nord (4-3-3): P. Charles; Spencer, Brown, McConville, Atcheson; Devlin, S. Charles, Price; Morrison, Donley, Hume. A disposizione: Hazard, Peacock-Farrell, Devenny, Thompson, O'Neill, Charles, Smyth, Forbes, Kelly, McNair, Graham, Magennis. Allenatore Michael O'Neill.