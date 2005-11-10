Spagna, Cucurella: "Darò il meglio per offrire al Real Madrid la stessa versione della Nazionale"

Marc Cucurella, terzino della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League con la Repubblica Ceca:

Sul suo livello in Nazionale e al Real Madrid:

"Ho giocato meno di 10 partite. Ci sono cose da migliorare, ma darò il meglio di me per offrire al Real Madrid la stessa versione che offro in Nazionale."

Sul fatto di essere un giocatore apprezzato:

"Non lo so. Forse per il mio aspetto, che attira maggiormente l'attenzione. Sono contento di tutto, sia per ciò che riguarda l'aspetto sportivo che quello personale."

Sulla candidatura al Pallone d'Oro:

"Se dovessi votare io, voterei me stesso. Tutti i candidati sono miei compagni. Che vinca chi deve vincere. Lascio decidere a chi vota. Qualche regalino mi arriverà da parte dei miei compagni."

Sulla presenza dei giocatori del Real Madrid in Nazionale:

"È uno dei migliori club al mondo e deve avere una presenza nelle Nazionali. L'importante è che ci siano dei compagni. Ci sono ragazzi giovani, giocatori del settore giovanile che sono molto bravi e che, se poco alla volta avranno maggiore spazio, potranno arrivare."

Sul giocare al Real Madrid e in Nazionale:

"È tutto un processo. In Nazionale la base lavora insieme da molti anni e anche il mister è qui da tempo. Al Real Madrid abbiamo appena iniziato con un nuovo allenatore ed è ancora presto per parlarne. L'inizio non è stato quello che tutti ci aspettavamo, ma tutto fa parte di un processo e vedremo dove arriveremo."

Su Santiago Denia:

"Abbiamo condiviso momenti belli. Mi ha aiutato a crescere sotto molti aspetti. Speriamo di poter giocare al nostro miglior livello perché sarà una partita difficile."