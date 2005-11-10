Nations League C, le formazioni di Far Oer-Slovacchia: Lobotka e Suslov dal 1'
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
ieri alle 20:07Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
02.10.2026 20:07Calcio estero
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Queste le formazioni ufficiali di Far Oer-Slovaccia, gara valida per il gruppo 3 di Nations League C. Due gli "italiani" dal primo minuto: Lobotka del Napoli e Suslov dell'Hellas Verona.
Isole Far Oer (3-4-3): Lamhaauge; Faerø, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Turi, Bjartalíð, Agnarsson; Kallsberg, Knudsen, Sørensen.
Slovacchia (4-3-3): Greif; Mesík, Škriniar, Vavro, Valjent; Rigo, Lobotka, Suslov; Sauer, Boženík, Ďuriš.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Oggi
21:06 Calcio estero
Portogallo, Bruno Fernandes svela: "Ho parlato con Cristiano Ronaldo e gli ho detto questo"
20:50 Calcio estero
Portogallo, riconciliazione Jorge Jesus-CR7? Il Ct: "Uomo simbolo, ma ne parliamo dopo la partita"
20:35 Calcio estero
Davide Ancelotti: "Mi vedo riflesso in Mourinho. Real Madrid il sogno di tutti, pure il mio"
20:16 Calcio estero
Nations League, in campo la Spagna e non solo: le formazioni ufficiali dei match delle 20.45
19:55 Calcio estero
Nations League, che guaio la Crozia! Strapazzata dall'Inghilterra, che ne segna sette
17:26 Calcio estero
Kounde può lasciare il Barcellona a gennaio: sul francese ci sono Chelsea e Bayern