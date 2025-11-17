Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spagna, De la Fuente: "Mondiale? Siamo tra le favorite, ma bisogna vincere sul campo"

Spagna, De la Fuente: "Mondiale? Siamo tra le favorite, ma bisogna vincere sul campo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:51
Michele Pavese

Alla vigilia del match contro la Turchia, ultima gara delle qualificazioni al Mondiale 2026, Luis de la Fuente ha parlato in conferenza stampa dalla sede della Nazionale spagnola a Siviglia. La Spagna, già vicina alla qualificazione, è considerata tra le squadre favorite insieme all'Argentina ma il CT avverte: "Essere tra le favorite significa avere possibilità di lottare per vincere. Un chiaro favorito in un Mondiale è impossibile da individuare. Tra vittoria e sconfitta passa un filo sottilissimo".

Sulla gestione della rosa e le assenze: "Non parlateci di indisponibilità: anche noi ne abbiamo diverse. È un’opportunità per altri giocatori di dimostrare il proprio valore. Tutti i nostri giocatori hanno qualità e meritano di giocare". In particolare, il tecnico ha sottolineato l’importanza di Ferran Torres: "Conosco Ferran dai 16 anni. È un giocatore spettacolare, versatile, spesso sottovalutato, ma sempre pronto".

De la Fuente ha poi parlato della condizione dei giocatori e dello stato del campo: "Il terreno sembra che si riprenderà abbastanza bene dopo la pioggia. Valuteremo tutto prima della partita e decideremo l’undici migliore". Su Laporte, ha aggiunto: "È fondamentale per la costruzione dal basso, ha gerarchia e grande capacità di comunicazione in difesa".

Infine, il CT ha ribadito il significato di guidare la Nazionale: "Essere allenatore della Spagna è un onore e il massimo a cui si può aspirare, partecipare a un Mondiale è altrettanto straordinario. Siviglia è casa mia, mi sento supportato dai tifosi. Vogliamo scendere in campo con la squadra migliore, rispettando l’avversario e puntando a vincere".

