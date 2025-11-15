Georgia-Spagna, Huijsen assente. De La Fuente: "Fatti degli esami, in contatto con il Real"

La Spagna non delude, ma ridicolizza la Georgia (4-0). Luis de La Fuente, CT delle Furie Rosse, si è mostrato soddisfatto della vittoria ottenuta, fermo restando che la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 non è ancora ottenuta matematicamente e servirà aspettare lo scontro diretto con la Turchia all'ultima giornata del girone E. "Solo per rispetto verso l’avversario e tutte le nazionali, bisogna aspettare. La nostra condizione è mantenere i piedi per terra e, fino a quando non si raggiunge l’obiettivo, bisogna mantenere l’atteggiamento giusto", ha ribadito ai microfoni di RTVE.

Antenne dritte invece per il difensore del Real Madrid Dean Huijsen, che ha saltato il match per un problema fisico: "Ha un leggero fastidio, la priorità è proteggere il calciatore, anche se qualcuno non lo capisce", spiega De La Fuente. "Gli hanno fatto degli esami e i medici sono in contatto con quelli del Real Madrid. Valuteremo se potrà giocare a Siviglia (contro la Turchia, ndr)".

Le possibilità che Huijsen possa lasciare il ritiro della Spagna, tuttavia, montano di ora in ora. Ma il CT è intervenuto a riguardo: "Per ora nessuno lascerà il ritiro. Huijsen è felice di essere qui e non vuole andare via. Domani valuteremo secondo il criterio medico, ma prima viene la salute del giocatore. È disponibile per giocare martedì, ma lo vedremo domani".