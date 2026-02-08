Stasera Le Classique tra PSG e OM, oggi il derby della Costa Azzurra: il programma di Ligue 1
Un Classique tra Paris Saint Germain e Marsiglia importante per il morale e per la classifica di due squadre che a sorpresa, sono costretti ancora a inseguire il Lens dopo 21 partite. Prima della sfida tra la formazione di Luis Enrique e quella di Roberto De Zerbi, la giornata di Ligue 1 si aprirà a Nizza per un’altra classica come il derby della Costa Azzurra tra il Nizza e il Monaco. Alle 17:15, poi, sfida tra Le Havre e Strasburgo, quella tra Auxerre e Paris Fc, e infine quella tra Angers e Tolosa.
Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1
Venerdì 6 febbraio
Metz - Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens - Rennes 3-1
Brest - Lorient 2-0
Nantes - Lione 0-1
Domenica 8 febbraio
Nizza - Monaco ore 15:00
Le Havre - Strasburgo ore 17:15
Auxerre - Paris Fc ore 17:15
Angers - Tolosa ore 17:15
Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia ore 20:45
La classifica
Lens – 49 punti (21 partite giocate)
PSG – 48 (20)
Lione – 42 (21)
Olympique Marsiglia – 39 (20)
Lilla – 33 (21)
Rennes – 31 (21)
Racing Strasburgo – 30 (20)
Tolosa – 30 (20)
Lorient – 28 (21)
Monaco – 27 (20)
Brest – 26 (21)
Angers – 26 (20)
Nizza – 22 (20)
Paris – 21 (20)
Le Havre – 20 (20)
Nantes – 14 (21)
Auxerre – 13 (20)
Metz – 13 (21)
