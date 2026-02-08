Stasera Le Classique tra PSG e OM, oggi il derby della Costa Azzurra: il programma di Ligue 1

Un Classique tra Paris Saint Germain e Marsiglia importante per il morale e per la classifica di due squadre che a sorpresa, sono costretti ancora a inseguire il Lens dopo 21 partite. Prima della sfida tra la formazione di Luis Enrique e quella di Roberto De Zerbi, la giornata di Ligue 1 si aprirà a Nizza per un’altra classica come il derby della Costa Azzurra tra il Nizza e il Monaco. Alle 17:15, poi, sfida tra Le Havre e Strasburgo, quella tra Auxerre e Paris Fc, e infine quella tra Angers e Tolosa.

Questo il programma della 21^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio

Metz - Lille 0-0

Sabato 7 febbraio

Lens - Rennes 3-1

Brest - Lorient 2-0

Nantes - Lione 0-1

Domenica 8 febbraio

Nizza - Monaco ore 15:00

Le Havre - Strasburgo ore 17:15

Auxerre - Paris Fc ore 17:15

Angers - Tolosa ore 17:15

Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia ore 20:45

La classifica

Lens – 49 punti (21 partite giocate)

PSG – 48 (20)

Lione – 42 (21)

Olympique Marsiglia – 39 (20)

Lilla – 33 (21)

Rennes – 31 (21)

Racing Strasburgo – 30 (20)

Tolosa – 30 (20)

Lorient – 28 (21)

Monaco – 27 (20)

Brest – 26 (21)

Angers – 26 (20)

Nizza – 22 (20)

Paris – 21 (20)

Le Havre – 20 (20)

Nantes – 14 (21)

Auxerre – 13 (20)

Metz – 13 (21)