Le Classique, è arrivato il giorno: il PSG ritrova Kvara, Marsiglia al completo. Ecco i convocati

La notte del Parco dei Principi si accende con un equilibrio che pende da un lato all’altro, anche per via delle scelte obbligate degli allenatori. Il Paris Saint-Germain affronta Le Classique con qualche cerotto di troppo: Luis Enrique ha diramato l’elenco dei 21 convocati e dovrà rinunciare a due pedine chiave. L’assenza più pesante è quella di Achraf Hakimi, squalificato dopo il rosso rimediato con lo Strasburgo. Fuori anche Quentin Ndjantou, costretto a un intervento al bicipite femorale destro.

Non è finita: il centrocampo perde Fabian Ruiz, alle prese con un problema al ginocchio sinistro che lo tiene ancora lontano dal campo. La buona notizia, però, arriva dall’infermeria: Khvicha Kvaratskhelia è tornato disponibile dopo l’infortunio alla caviglia accusato dieci giorni fa contro il Newcastle e il neoacquisto Dro Fernandez è regolarmente a disposizione.

Sul fronte opposto, l’Olympique Marsiglia si presenta senza defezioni. Roberto De Zerbi ha convocato 23 giocatori, con tutti i nuovi innesti pronti all’uso e anche Nayef Aguerd, dato in dubbio nelle ultime ore, inserito nella lista. I precedenti stagionali aggiungono pepe: OM vittorioso all’andata al Vélodrome e ko ai rigori nel Trophée des Champions di gennaio. Stasera (20:45) c’è in palio qualcosa in più del prestigio: un successo marsigliese significherebbe aggancio al Lione al terzo posto, mentre il PSG punta a blindare il fortino di casa nonostante le assenze. Le Classique promette scintille.