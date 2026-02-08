Tutti pazzi per Luis Enrique, specie in Premier League. Ma il PSG ha fiducia sulla permanenza

Il calendario della domenica di Ligue 1 propone uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Al Parco dei Principi va in scena Le Classique, con il Paris Saint-Germain chiamato a difendere il proprio status contro l’eterna rivale Olympique Marsiglia, nel match valido per la 21ª giornata di campionato. Una sfida che promette scintille, in campo e fuori. Sul fronte marsigliese, Roberto De Zerbi starebbe valutando una mossa a sorpresa, con un possibile cambio tra i pali rispetto alle gerarchie abituali. Un’ipotesi che aggiunge ulteriore curiosità a una partita già carica di tensione e significati.

Più lineare, almeno sul piano tattico, l’approccio del PSG guidato da Luis Enrique. Intorno all’allenatore asturiano, però, l’attenzione non è rivolta soltanto ai novanta minuti. Il suo contratto con il club parigino scade nel 2027 e la dirigenza vuole evitare qualsiasi zona grigia: il tecnico è considerato il principale artefice dei successi recenti e il presidente Nasser Al-Khelaïfi, che lo ha scelto due anni e mezzo fa, spinge per il rinnovo. I primi contatti sono già partiti.

La situazione, tuttavia, non passa inosservata all’estero. Come scrive L'Equipe, dalla Premier League arrivano segnali di forte interesse e il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Lucho. Club prestigiosi e molto solidi economicamente lo vedono come il profilo ideale per rilanciarsi. Nonostante le sirene, a Parigi filtra fiducia: Luis Enrique si trova a suo agio nella capitale francese e, salvo colpi di scena, le avances dall’estero sono destinate a scontrarsi con un cortese ma fermo rifiuto. Prima, però, c’è il Classique da vincere.