Il Bayern può sfruttare il passo falso del Borussia e tornare a +6. Il programma di Bundesliga

Due partite senza vittoria non sfarebbero scalpore quasi da nessuna parte. Ad esclusione di Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco ha riaperto la Bundesliga dopo il ko con l’Augsburg e il pareggio contro l’Amburgo ma potrebbe sfruttare il passo falso del Borussia Dortmund e rimettere sei punti di distanza dai gialloneri. La sfida tra i bavaresi e l’Hoffenheim chiuderà la 23^ giornata di Bundesliga. Il programma però partirà da Colonia, alle 15:30, per la sfida tra i padroni di casa ed il Lipsia.

Questo il programma della 23^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio

Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1

Sabato 7 febbraio

Friburgo - Werder Brema 1-0

Mainz - Augsburg 2-0

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-1

St. Pauli - Stoccarda 2-0

Heidenheim - Amburgo 0-2

Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1

Domenica 8 febbraio

Colonia - Lipsia ore 15:30

Bayern Monaco - Hoffenheim ore 17:30

La classifica

Bayern Monaco – 51 punti (20 partite giocate)

Borussia Dortmund – 48 (21)

Hoffenheim – 42 (20)

Stoccarda – 39 (21)

Leverkusen – 36 (20)

RB Lipsia – 36 (20)

Friburgo – 30 (21)

Eintracht Francoforte – 28 (21)

Union Berlino – 25 (21)

Colonia – 23 (20)

Amburgo – 22 (20)

Borussia M’Gladbach – 22 (21)

Augsburg – 22 (21)

Mainz – 21 (21)

Wolfsburg – 19 (21)

Werder Brema – 19 (21)

FC St. Pauli – 17 (21)

Heidenheim – 13 (21)