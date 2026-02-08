TMW
Atletico Madrid, settimane importanti per il futuro di Koke: la situazione
Koke e l’Atletico Madrid, valutazioni sul futuro. Il centrocampista è un pilastro della formazione spagnola, uomo simbolo. Da lui e con lui è cresciuto il progetto Atletico Madrid nel corso degli anni. E queste saranno settimane importanti per il suo futuro. Dal possibile rinnovo per un’altra stagione alle chiamate dall’Arabia. Koke e l’Atletico potrebbero anche continuare insieme. Nei prossimi giorni la decisione…
