Tensione a Parigi: tifosi del PSG respinti dal Paris FC per la gara di calcio femminile

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La sfida tra la squadra femminile del Paris Saint-Germain e il Paris FC, disputata allo Stade Charléty, si è giocata senza il consueto sostegno organizzato dei tifosi parigini. Alla base dell’assenza, una decisione che ha fatto discutere: il diniego all’ingresso degli strumenti della banda ultras, megafoni e tamburi compresi.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, circa 500 sostenitori avevano pianificato la trasferta, salvo poi rinunciare dopo il divieto imposto dal club ospitante. Il Paris FC ha motivato la scelta con ragioni legate alla sicurezza e alla gestione dell’impianto, spiegando che alcune limitazioni erano necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’evento. La decisione ha però avuto un impatto evidente sull’atmosfera sugli spalti e, indirettamente, anche sul racconto della partita, vinta nettamente dal Paris FC per 3-0.

Il tema dei rapporti tra club e gruppi organizzati torna così al centro del dibattito: ogni nuova misura sugli accessi rischia di riaccendere tensioni mai del tutto sopite. Ora la palla passa al dialogo. Organizzatori e tifosi sono chiamati a individuare soluzioni condivise, per evitare che in futuro partite di cartello vengano private di una componente fondamentale come il tifo organizzato.

