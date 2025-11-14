Roma su Franculino Dju: l'attaccante ha già messo a segno 19 gol

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, uno dei nomi tornati di grande attualità per la Roma e il suo attacco è quello di Franculino Dju, seguito già durante l’estate dai giallorossi. L'inizio super di questa prima parte di stagione ha ulteriormente catturato l’attenzione della società. Su di lui, ci sono altri big club europei come il Milan e alcune squadre inglesi e tedesche, tra cui il Bayern Monaco, che si sarebbe già mosso con la richiesta di informazioni per il suo cartellino.

Franculino Dju sta vivendo una stagione straordinaria, confermandosi uno degli attaccanti più incisivi del panorama europeo. Con il Midtjylland ha collezionato 26 presenze complessive, mettendo a segno 19 gol e fornendo 3 assist in appena 1.826 minuti. Numeri impressionanti che certificano una media realizzativa altissima. In Superliga i suoi dati sono ancora più evidenti: 14 gol in 14 partite, con un impatto devastante sul campionato danese. In Europa League ha aggiunto 3 reti in 4 presenze, dimostrando di poter incidere anche nelle competizioni internazionali.