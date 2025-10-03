Succede tutto nella ripresa in Premier: il Bournemouth ribalta il Fulham e va secondo

Succede tutto nel secondo tempo nell'anticipo di questa settima giornata di Premier League, che vedeva il Bournemouth affrontare in casa il Fulham. Dopo un primo tempo di studio, dove le azioni più pericolose si hanno avute una per parte nel finale, nella ripresa la musica cambia completamente. Il Bournemouth parte forte, andando vicino al vantaggio e lamentando un rigore poco più tardi. Al 70' però sono gli ospiti a passare in vantaggio con un bel gol di Sessegnon su assist illuminante dell'ex Milan Samu Chukwueze. I padroni di casa però non si scompongono, trovano il gol del pari appena otto minuti più tardi con una bella azione di Semenyo e hanno addirittura la forza di ribaltarla al 84' con una gran botta dalla distanza di Kluivert. Sul finale ancora Semenyo fissa il risultato sul 3-1. Con questa vittoria i Cherries sorpassano momentaneamente Crystal Palace e Arsenal piazzandosi al secondo posto in classifica.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Bournemouth - Fulham 3-1

Sabato 4 ottobre

Leeds - Tottenham ore 13:30

Arsenal - West Ham United ore 16:00

Manchester United - Sunderland ore 16:00

Chelsea - Liverpool ore 18:30

Domenica 5 ottobre

Aston Villa - Burnley ore 15:00

Everton - Crystal Palace ore 15:00

Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00

Wolverhampton - Brighton ore 15:00

Brentford - Manchester City ore 17:15

LA CLASSIFICA

Liverpool 15

AFC Bournemouth 14*

Arsenal 13

Crystal Palace 12

Tottenham 11

Sunderland 11

Manchester City 10

Chelsea 8

Everton 8

Brighton & Hove Albion 8

Leeds 8

Fulham 7*

Brentford 7

Manchester United 7

Newcastle 6

Aston Villa 6

Nottingham Forest 5

Burnley 4

West Ham 4

Wolverhampton 1

*una gara in più