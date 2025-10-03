La "nuova" Champions piace al Barcellona. Laporta abbandona il progetto Superlega?

La nuova formula della Champions League potrebbe aver generato un effetto fino a poco tempo fa difficilmente immaginabile: il Barcellona sarebbe pronto a fare un passo indietro dal progetto Superlega, al quale ha aderito con convinzione fin dal primo momento. A riportare questa notizia è la radio catalana RAC1, secondo cui il club blaugrana starebbe rivalutando la propria posizione alla luce delle recenti evoluzioni del calcio europeo.

La società catalana guarda infatti con favore alle modifiche apportate dalla UEFA al formato della Champions League, ritenendo che i cambiamenti introdotti a partire dalla scorsa stagione abbiano effettivamente risposto alle richieste di maggiore valorizzazione economica della competizione. I nuovi meccanismi di redistribuzione dei ricavi, insieme a una struttura più competitiva e spettacolare, sarebbero stati determinanti nel far cambiare prospettiva alla dirigenza del Barça.

Proprio per questo motivo, il presidente Joan Laporta, finora tra i sostenitori più attivi della Superlega, avrebbe maturato la convinzione che non sia più necessario promuovere un’alternativa privata alla Champions, gestita direttamente dai club. Si tratterebbe di un segnale chiaro di riavvicinamento tra Barcellona e la UEFA, e forse non è un caso che il presidente Aleksander Ceferin fosse presente al Montjuic per assistere alla sfida di Champions League tra i blaugrana e il PSG di Nasser Al-Khelaifi, da sempre uno dei principali oppositori del progetto Superlega. Una visita che, col senno di poi, potrebbe assumere un significato diplomatico ben più profondo.