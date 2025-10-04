Ufficiale Rinnovo in casa Angers. il difensore Ousmane Camara prolunga fino al 2029: la nota

Giornata di rinnovo in casa Angers. Come infatti comunicato dallo stesso club francese sul proprio sito ufficiale, il difensore Ousmane Camara ha prolungato il proprio contratto fino al 2029. Questa la nota:

"L'Angers SCO è lieto di annunciare il rinnovo di Ousmane Camara! Il difensore 22enne ha prolungato il suo contratto con il Club fino al 2029.

Nato a Parigi il 3 marzo 2003, Ousmane Camara ha iniziato a giocare a calcio nell'FC Cap-Vert, nella regione parigina. Ha giocato lì per una stagione, dagli otto ai nove anni, prima di unirsi alle giovanili del Paris FC. Lì ha trascorso otto anni prima di firmare il suo primo contratto da professionista con il club parigino il 5 novembre 2020, pochi mesi dopo il suo debutto professionistico in Ligue 2 all'età di 17 anni.

Con la maglia del Paris FC ha giocato 38 partite in tutte le competizioni, di cui 35 solo nella stagione 2021-2022, anno in cui si è affermato e ha aiutato la sua squadra a qualificarsi per i play-off per la promozione in Ligue 1. L'eccellente campagna di Ousmane gli ha aperto le porte dell'Anjou, dove si è unito all'Angers SCO firmando un contratto fino al 2026.

Nelle sue prime due stagioni, ha giocato nove partite di Ligue 1 e quattro di Ligue 2, prendendo parte anche a cinque partite di Coppa di Francia. L'anno scorso, ha concluso la stagione da titolare, giocando saldamente in retroguardia e aiutando i bianconeri a ottenere vittorie a Nantes e Strasburgo, due successi importanti nella corsa alla salvezza. Il nostro giovane difensore ha giocato integralmente le prime cinque partite di questa edizione 2025-2026, così come la prima metà della sesta giornata, la più recente.

Anche Ousmane Camara ha una giovane carriera internazionale. Ha collezionato quindici presenze con la nazionale francese Under 19 e quattro con quella Under 20. Durante l'ultima pausa per le nazionali, è stato convocato per la prima volta con le Aquile del Mali e ha esordito contro il Ghana durante l'ottava giornata del turno di qualificazione ai Mondiali del 2026.

L'Angers SCO è lieto del prolungamento del contratto di Ousmane Camara e gli augura una fantastica stagione con i nostri colori!".