In Liga l'anticipo del venerdì sera va all'Osasuna: battuto il extremis il Getafe per 2-1
Dopo tre gare senza successi, torna alla vittoria l'Osasuna, che in casa batte 2-1 il Getafe nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato spagnolo. Nel primo tempo sono gli ospiti a passare in vantaggio, che sbloccano la partita al 23' con l'ex Roma Borja Mayoral. In pieno recupero della prima frazione, però, i padroni di casa trovano il pareggio grazie ad una bella conclusione di Bretones. Nella ripresa, poche azioni per parti, fino al finale, quando al 90' Catena si fa trovare nel posto giusto al momento giusto su un corner e regala all'Osasuna la vittoria con un colpo di testa che vale il 2-1.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante ore 14:00
Girona - Valencia ore 16:15
Athletic Club - Maiorca ore 18:30
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
Barcellona 19
Real Madrid 18
Villarreal 16
Elche 13
Atlético Madrid 12
Betis 12
Espanyol 12
Getafe 11*
Siviglia 10
Atletico Bilbao 10
Osasuna 10*
Alavés 8
Valencia 8
Real Oviedo 6
Levante 5
Rayo Vallecano 5
Celta Vigo 5
Real Sociedad 5
Mallorca 5
Girona 3
*una gara in più