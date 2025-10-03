Atletico Madrid, Alvarez è il giocatore del mese: "Il premio mi dà fiducia e tanto orgoglio"

Dopo le sue grandi prestazioni, in particolare la doppietta contro il Real Madrid, Julian Alvarez è stato eletto miglior giocatore del mese di settembre dell'Atletico. "Grazie mille. È il mio primo premio della stagione. Ovviamente sono molto contento, soprattutto per queste ultime partite in cui siamo riusciti a ottenere una buona serie di vittorie, giocando bene, e vogliamo continuare su questa strada", ha detto a proposito del premio e del lavoro della squadra.

Poi ha continuato: "Giocando in casa tre partite di fila (erano in casa contro Rayo Vallecano, Real Madrid ed Eintracht Francoforte), quindi sapevamo di non voler perdere punti in entrambe le competizioni, soprattutto con il derby in mezzo. La verità è che abbiamo fatto molto bene, e ovviamente giocare in casa ci ha aiutato molto. Questo premio mi aiuta ad aumentare la fiducia personale. Speriamo che questa fiducia dia forza a tutto il gruppo e ci aiuti a continuare a conquistare tre punti".

Alvarez ha poi elogiato Griezmann, che ha raggiunto quota 200 gol con l'Atletico: "Quello che Antoine ha realizzato nel club è incredibile. E' una leggenda. Spero che continui ad aiutarci in questo modo. È un grande giocatore, ma anche una persona eccellente, molto importante per il gruppo, e gliene siamo molto grati".

Infine, ha chiosato con un commento sulla prossima gara con il Celta Vigo: "Ricordo partite difficili la scorsa stagione, che abbiamo vinto nei minuti finali. Non sarà facile, ma vogliamo continuare questa serie di vittorie, continuare ad aggiungere tre punti, non perderne nessuno lungo il percorso".