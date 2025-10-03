Il Bayern non forza il rientro di Davies. Il terzino non tornerà prima di dicembre

Alphonso Davies si avvicina gradualmente al ritorno in campo, dopo il grave infortunio al legamento crociato subito lo scorso marzo. Nonostante i segnali positivi degli ultimi tempi, scrivono dalla Svizzera, il suo rientro non è previsto prima del mese di dicembre.

Il terzino sinistro canadese, che ha compiuto 24 anni, ha ripreso a lavorare sulla corsa da circa un mese, seguendo un programma di recupero personalizzato. Tuttavia, non ha ancora ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Lo staff medico, insieme all’allenatore Vincent Kompany, sta gestendo con molta cautela il suo percorso, evitando di forzare i tempi. Il tecnico belga, infatti, ha dichiarato di non voler esercitare alcuna pressione sul giocatore, preferendo attendere che sia al 100% prima di considerarlo nuovamente disponibile.

Nel frattempo, Kompany si affida ad altre soluzioni per coprire la fascia sinistra della difesa. I principali interpreti del ruolo, in assenza di Davies, sono attualmente Konrad Laimer, Sacha Boey e Raphael Guerreiro. Anche Josip Stanisic, altro elemento importante per le rotazioni difensive, è alle prese con un infortunio, ma dovrebbe tornare a disposizione subito dopo la prossima sosta per le nazionali.