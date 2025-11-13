Ufficiale Nuova avventura per Maximilian Ullmann: l'ex Venezia ha firmato con il Grasshopper

Il Grasshopper continua a rinforzare la propria rosa e ha annunciato l’ingaggio del terzino sinistro austriaco Maximilian Ullmann. Il difensore, 29 anni, ha firmato un contratto fino all’estate del 2027, come annunciato ufficialmente dal club zurighese.

Ullmann arriva dal Wolfsberger, formazione del campionato austriaco con la quale ha conquistato la Coppa d’Austria nella scorsa stagione. In passato, il giocatore ha maturato esperienze significative anche all’estero, militando nella Serie A e Serie B italiane con la maglia del Venezia, e nella 2. Bundesliga tedesca con il Magdeburgo. A livello internazionale, ha vestito la maglia della nazionale austriaca in un incontro ufficiale disputato nel 2022, confermando così il suo valore e la sua affidabilità anche in contesti di alto livello.

Con l’arrivo di Ullmann, i Grasshoppers aggiungono esperienza, corsa e solidità difensiva al proprio reparto arretrato. "Con Maximilian inseriamo in squadra un giocatore esperto, capace di garantire equilibrio e intensità sulla fascia sinistra. La sua velocità e la sua mentalità ci offriranno nuove soluzioni tattiche", ha dichiarato il direttore sportivo Alain Sutter sul giocatore, che era rimasto svincolato al termine dell'esperienza in patria.