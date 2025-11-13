Malore e tanta paura per Oscar: ancora ricoverato in ospedale, come sta l'ex Chelsea ora

Nella giornata di mercoledì, l’ospedale Albert Einstein ha emesso un bollettino medico riguardo le condizioni del centrocampista Oscar del Sao Paulo ed ex Chelsea, che rimane ricoverato dopo aver presentato un’anomalia cardiaca. Secondo il policlinico, il giocatore di 34 anni "è clinicamente in buone condizioni e stabile" e si trova ricoverato in un’unità cardiologica.

"Secondo l’équipe medica responsabile del centrocampista Oscar, rimane ricoverato presso l’Ospedale Israelita Albert Einstein, dove è stato ammesso nel pomeriggio di martedì (11) dopo aver avuto un episodio con alterazioni cardiologiche durante gli esami eseguiti al SuperCT. Oscar è clinicamente in buone condizioni e stabile, ricoverato in un’unità cardiologica per osservazione, monitoraggio medico e ulteriori indagini", la nota dell'ospedale.

Secondo la ricostruzione proposta da ESPN, comunque, l'ex Chelsea si è sentito male mentre svolgeva un test fisico con il São Paulo e ha perso conoscenza per alcuni istanti. Successivamente è stato trasportato in ambulanza direttamente all’UTI (Unità di Terapia Intensiva) dell’ospedale Einstein, nella zona sud della capitale paulista, dove ha iniziato una serie di test cardiaci e altri esami.

Poi la novità delle ultime ore: Oscar starebbe valutando l’idea di ritirarsi dal calcio giocato. La situazione ha destato grande preoccupazione nel ragazzo e nei suoi familiari più stretti, che spingono affinché Oscar non torni più in campo. In questo momento, la decisione finale sulla sua carriera è nelle mani del giocatore.