Arsenal, preoccupazione per Odegaard. CT Norvegia: "È lontano dal rientro in campo"

Le notizie provenienti dalla Norvegia non fanno ben sperare per l’Arsenal. Mentre Martin Odegaard sta ancora recuperando da un infortunio al ginocchio, il commissario tecnico Stale Solbakken ha lasciato intendere che i tempi di recupero del capitano dei Gunners potrebbero essere più lunghi del previsto. Il fantasista norvegese, 26 anni, soffre di una lesione al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro e, secondo le prime valutazioni, avrebbe dovuto restare fermo per circa sei settimane. Tuttavia, a ridosso della sosta per le nazionali, Solbakken ha rivelato al Daily Mail che il suo giocatore "è ancora lontano dal rientro in campo".

Nonostante ciò, Odegaard ha comunque raggiunto il ritiro della nazionale norvegese, ma soltanto in veste di spettatore, con l’obiettivo di sostenere i compagni durante un momento cruciale: la Norvegia è infatti impegnata nella corsa alla qualificazione per la sua prima Coppa del Mondo dal 1998. "Sta progredendo con regolarità, ma il percorso è ancora lungo", ha aggiunto Solbakken in vista delle sfide contro Estonia e Italia.

Durante la pausa, il numero 8 dell’Arsenal continuerà la riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico norvegese, tra Oslo e Milano. Nel frattempo, il club londinese sta dimostrando di poter reggere l’assenza del suo leader tecnico: i Gunners restano in vetta alla Premier League e occupano il secondo posto nella fase a gironi di Champions League, in attesa del ritorno del loro capitano e uomo simbolo.