Caso Yamal, Pedrerol sicuro: "Ha paura di infortunarsi e di andare in nazionale"

Lamine Yamal continua a far discutere in Spagna dopo la decisione della Roja di rimandarlo a Barcellona. La Federazione spagnola ha accusato il club catalano di non averla informata che il giocatore si sarebbe sottoposto lunedì mattina a una visita specialistica per una pubalgia. Il Barcellona, però, sostiene di aver avvertito già domenica. Chi dice la verità?

Nella notte, il noto conduttore di El Chiringuito, Josep Pedrerol, ha svelato la sua versione dei fatti: secondo lui, la giovane stella blaugrana avrebbe avuto paura di tornare a giocare con la nazionale: "Mi dicono che Lamine Yamal aveva paura. Paura di infortunarsi ancora", ha raccontato Pedrerol in diretta. "I suoi amici gli hanno scritto: 'Se vai in nazionale, stai attento, potresti peggiorare'. Ha cominciato a ricevere messaggi di questo tipo e alla fine ha confidato a un membro del Barça: 'Ho paura di andare in nazionale'".

A quel punto, secondo il giornalista, il club avrebbe contattato un medico belga, conosciuto per aver lavorato con il PSG e con diversi giocatori NBA, che si è recato a Barcellona lunedì per visitare l’attaccante. L’esame avrebbe confermato la necessità di un trattamento di circa sette-dieci giorni. Il resto è storia: la Spagna ha preferito liberarlo, alimentando però le tensioni tra la federazione e il Barcellona. Intanto, Yamal prosegue il recupero a casa, con l’obiettivo di tornare presto in campo senza rischiare una ricaduta.