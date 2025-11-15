Svizzera-Svezia, le formazioni ufficiali: Hien irremovibile, c'è anche un altro 'italiano' titolare
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Svizzera-Svezia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e con estremo interesse per l'economia della classifica del Gruppo B, che potrebbe vedere gli elvetici già col pass in mano a seconda del risultato del Kosovo.
Scoprendo da vicino le scelte dei CT, mister Yakin si affida ad Akanji nella linea a 4 di difesa, mentre l'ex Milan Rodriguez correrà sul binario alla sua sinistra, l'ex Bologna Aebischer a centrocampo insieme a Xhaka, in avanti nel tridente d'attacco l'ex compagno rossoblù Ndoye. Lato Svezia, invece, coach Potter conta su due 'italiani' dal primo minuto: Holm (Bologna) sulla fascia destra e l'atalantino Hien nel cuore della retroguardia.
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Rieder, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.
A disposizione: Amenda, Fassnacht, Itten, Keller, Manzambi, Muheim, Mvogo, Omeragic, Schmidt, Sohm, Sow, Zeqiri.
Allenatore: Yakin.
SVEZIA (4-4-2): Yohansson; Holm, Lagerbielke, Hien, Svensson; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Elanga; Nygren, Svanberg.
Allenatore: Potter.
Le partite delle 20:45
Bosnia Erzegovina - Romania
Danimarca - Bielorussia
Grecia - Scozia
Slovenia - Kosovo
Svizzera - Svezia
I risultati delle 18
Georgia - Spagna 0-4
11' Oyarzabal (S), 22' Zubimendi (S), 34' F.Torres (S), 63' Oyarzabal (S)
Cipro - Austria 0-2
18' Arnautovic rigore (A), 56' Arnautovic (A)
Liechtenstein - Galles 0-1
62' James (G)
Turchia - Bulgaria 2-0
18' Calhanoglu (T), 84' autogol Chernev (T)