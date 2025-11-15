Slovenia-Kosovo, le formazioni: Rrahmani e Vojvoda dal 1', panchina per Zhegrova

La Slovenia scenderà in campo contro il Kosovo alle 20.45 nella penultima giornata di qualificazione al Mondiale. Solo panchina per Lovric da una parte e Zhegrova dall'altra, mentre sono titolari negli ospiti Rrahmani e Vojvoda. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Slovenia (5-3-2): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Gorenc Stankovic, Horvat, Elsnik; Vipotnik, Sporar. A disposizione: Balkovec, Gradisar, Leban, Lovric, Mlakar, Petrovic, Seslar, Stojanovic, Sturm, Vekic, Verbic, Zec. Allenatore: Kek.

Kosovo (4-4-2): Saipi; Dellova, Rrahmani Amir, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija; Asllani, Muriqi. A disposizione: Aliti, Bekaj, Berisha, Hajrizi, Hodza, Jashari, Krasniqi E., Krasniqi I., Maloku, Rashica, Rrahmani Albion, Zhegrova. Allenatore: Foda.