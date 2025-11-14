Chi può affrontare l'Italia ai playoff? L'Irlanda del Nord sarà una delle possibili avversarie

A meno di improbabili goleade contro la Norvegia, l’Italia si giocherà la qualificazione per i Mondiali 2026 ai playoff per la terza volta consecutiva. Il sorpasso alla Norvegia è ancora matematicamente possibile, ma servirebbe una vittoria con 9 gol di scarto, un risultato praticamente impossibile da ottenere. La certezza è che gli azzurri parteciperanno almeno agli spareggi di marzo 2026.

Chi partecipa ai playoff

Vi prenderanno parte le seconde classificate di ciascuno dei 12 gironi di qualificazione e le quattro migliori vincitrici della Nations League 2024/25 non già qualificate direttamente. In totale, 16 squadre che saranno sorteggiate in quattro percorsi (A, B, C, D), con semifinale e finale in gara secca. Le vincitrici accederanno ai Mondiali in USA, Messico e Canada.

Come funzionano i sorteggi

Le 16 squadre vengono divise in quattro fasce

Prima fascia: le quattro seconde meglio piazzate nel ranking Fifa di novembre 2025 (Italia, Turchia, Ungheria, Polonia).

Seconda e terza fascia: le seconde rimanenti divise in base al ranking.

Quarta fascia: le quattro squadre ripescate dalla Nations League.

Le semifinali

Prima fascia vs quarta fascia

Seconda fascia vs terza fascia

Le squadre della prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa. La vincente di una delle semifinali tra prima e quarta fascia affronterà in finale la vincente di una delle semifinali tra seconda e terza fascia.

Possibili avversarie dell’Italia

Semifinale: una delle quattro ripescate dalla Nations League. Al momento sono Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord (quest'ultima già sicura del ripescaggio avendo chiuso il girone al terzo posto), mentre ci sono flebili speranze per Moldavia e San Marino.

Finale: la vincente tra le squadre provenienti da seconda e terza fascia. Al momento sono Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Islanda, Bosnia e Kosovo.