Dzeko titolare, la scelta su Muharemovic: Bosnia Erzegovina-Romania, le formazioni ufficiali

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bosnia Erzegovina-Romania, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e per il quale avrà un occhio di riguardo l'Austria di Arnautovic. Infatti, dopo il trionfo su Cipro di questo pomeriggio, la Nazionale di Rangnick stasera potrebbe già staccare il pass per il torneo negli USA, in Canada e in Messico qualora la formazione bosniaca dovesse essere stoppata (pareggio o sconfitta) in casa questa sera.

Ad ogni modo da evidenziare in prima linea per la Bosnia-Erzegovina due 'italiani': Edin Dzeko della Fiorentina da punta centrale nel tridente d'attacco e Muharemovic del Sassuolo largo a sinistra da laterale, al contrario che nel Sassuolo centrale. Nello schieramento predisposto invece dal CT Lucescu per la sua Romania figurano due ex Parma come Dennis Man e Mihaila e a ruotare attorno al centravanti Birligea.

BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3): Vasilj; Malic, Katie, Burnic, Muharemovic; Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic; Dedic, Dzeko, Memic.

A disposizione: Alajbegovic, Basic, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Hadzikic, Kolasinac, Saric, Tabakovic, Zlomislic.

Allenatore: Barbarez.

ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Racovitan, Ghita, Chipciu; Hagi, Marin, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila.

Allenatore: Lucescu.

Le partite delle 20:45

Bosnia Erzegovina - Romania

Danimarca - Bielorussia

Grecia - Scozia

Slovenia - Kosovo

Svizzera - Svezia

I risultati delle 18

Georgia - Spagna 0-4

11' Oyarzabal (S), 22' Zubimendi (S), 34' F.Torres (S), 63' Oyarzabal (S)

Cipro - Austria 0-2

18' Arnautovic rigore (A), 56' Arnautovic (A)

Liechtenstein - Galles 0-1

62' James (G)

Turchia - Bulgaria 2-0

18' Calhanoglu (T), 84' autogol Chernev (T)

CLASSIFICA GRUPPO H

1. Austria 18 punti

2. Bosnia-Erzegovina 13

3. Romania 10

4. Cipro 8

5. San Marino 0