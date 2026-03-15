Lo United vola, Carrick si gode Casemiro e Bruno Fernandes: "Certe cose non si insegnano"

L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato ai microfoni della BBC dopo il nuovo successo raccolto contro l'Aston Villa, che ha permesso ai Red Devils di blindare la propria posizione in zona Champions: "Sono contento di molte cose. Abbiamo giocato bene. Bisogna dare merito a loro, hanno avuto un paio di momenti positivi, ma per la maggior parte del tempo siamo stati pericolosi. Era una partita importante dopo l'ultima sconfitta. I ragazzi hanno reagito incredibilmente bene".

Poi ha continuato: "Oggi si sono affrontate due ottime squadre. Eravamo in una buona posizione all'intervallo e volevamo qualcosa in più. Sapevamo di potercela fare e i ragazzi sono stati fantastici nel portare a casa la vittoria. La collaborazione tra Bruno Fernandes e Casemiro? Hanno un'ottima intesa. Alcune cose si possono insegnare, altre no".

Poi ancora su Bruno Fernandes: "Siamo felicissimi di averlo con noi. Ha dimostrato nel tempo quanto sia determinante nei momenti cruciali. È sempre presente, si impegna al massimo in allenamento e in partita. Puoi sempre contare su di lui. È una qualità davvero preziosa. Ha vissuto alti e bassi qui, ma non si è mai arreso. Oggi era lì per fare la differenza".

Sulla pole position per il terzo posto: "Possiamo goderci la vittoria. È una bella sensazione e qualcosa a cui vogliamo continuare ad abituarci. Stiamo mantenendo la calma e cercando di capire dove siamo e cosa serve per vincere partite come quella di oggi. Al momento siamo in una buona posizione, ma c'è ancora molto da fare".