Raphinha ne fa 3, Gavi torna dopo 6 mesi e mezzo. Il Barça sorride, il Real è a -4

Il ritorno di Gavi è la notizia più bella per il Barcellona. Dopo oltre sei mesi di assenza per infortunio, il giovane centrocampista è tornato finalmente a calcare il campo del Camp Nou, accolto da un’ovazione che ha raccontato meglio di qualsiasi parola quanto sia importante per i tifosi blaugrana. La serata è stata comunque trionfale per la squadra allenata da Hansi Flick, che ha travolto il Siviglia con un netto 5-2, ma il momento più emozionante è arrivato proprio quando Gavi è entrato in campo. Un rientro atteso a lungo, dopo lo stop che lo aveva costretto a guardare i compagni dalla tribuna.

Il pubblico gli ha tributato un lungo applauso, segno del legame speciale tra il centrocampista e l’ambiente blaugrana. Gavi rappresenta infatti uno dei simboli della nuova generazione del Barcellona: intensità, carattere e spirito di appartenenza che incarnano perfettamente l’identità del club.

Sul campo, intanto, il Barça ha dominato la partita grazie soprattutto alla straordinaria prestazione di Raphinha, autore di una tripletta. Due dei suoi gol sono arrivati su calcio di rigore, entrambi procurati da João Cancelo, protagonista anche con una rete personale. A completare la goleada ci ha pensato Dani Olmo.

Barcellona 70

Real Madrid 66

Atlético Madrid 57

Villarreal 55

Real Betis 43

Celta Vigo 40

Espanyol 37

Real Sociedad 35

Getafe 35

Athletic Bilbao 35

Osasuna 34

Girona 34

Valencia 32

Siviglia 31

Rayo Vallecano 31

Maiorca 28

Alavés 28

Elche 26

Levante 22

Real Oviedo 21