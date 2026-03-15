Raphinha ne fa 3, Gavi torna dopo 6 mesi e mezzo. Il Barça sorride, il Real è a -4
Il ritorno di Gavi è la notizia più bella per il Barcellona. Dopo oltre sei mesi di assenza per infortunio, il giovane centrocampista è tornato finalmente a calcare il campo del Camp Nou, accolto da un’ovazione che ha raccontato meglio di qualsiasi parola quanto sia importante per i tifosi blaugrana. La serata è stata comunque trionfale per la squadra allenata da Hansi Flick, che ha travolto il Siviglia con un netto 5-2, ma il momento più emozionante è arrivato proprio quando Gavi è entrato in campo. Un rientro atteso a lungo, dopo lo stop che lo aveva costretto a guardare i compagni dalla tribuna.
Il pubblico gli ha tributato un lungo applauso, segno del legame speciale tra il centrocampista e l’ambiente blaugrana. Gavi rappresenta infatti uno dei simboli della nuova generazione del Barcellona: intensità, carattere e spirito di appartenenza che incarnano perfettamente l’identità del club.
Sul campo, intanto, il Barça ha dominato la partita grazie soprattutto alla straordinaria prestazione di Raphinha, autore di una tripletta. Due dei suoi gol sono arrivati su calcio di rigore, entrambi procurati da João Cancelo, protagonista anche con una rete personale. A completare la goleada ci ha pensato Dani Olmo.
Barcellona 70
Real Madrid 66
Atlético Madrid 57
Villarreal 55
Real Betis 43
Celta Vigo 40
Espanyol 37
Real Sociedad 35
Getafe 35
Athletic Bilbao 35
Osasuna 34
Girona 34
Valencia 32
Siviglia 31
Rayo Vallecano 31
Maiorca 28
Alavés 28
Elche 26
Levante 22
Real Oviedo 21